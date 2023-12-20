Си Цзиньпин: Китай и Россия должны углублять сотрудничество в экономике и энергетике

Россия и Китай должны углублять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сфере. Об этом в Пекине на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Центральное телевидение Китая.