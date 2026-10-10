Около 40 человек пострадали при обрушении потолка в южнокорейском ТЦ

Kim Jun-beom/AP/TASS Минимум 38 человек получили травмы в результате обрушения потолка в одном из торговых центров Южной Кореи.
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