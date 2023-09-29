Куда сходить: интересные мероприятия 30 сентября в Крыму

ФЕСТИВАЛЬ Ялта (Кордон горы Ай-Петри) «Ай-Петри Фест», 12+ 30 сентября, 11:00 Гостей ждёт выставка-ярмарка с мастер-классами по народным ремёслам – это керамика, ковка, кожевенное производство, резьба по дереву, изготовление изделий из природных материалов.
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