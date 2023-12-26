В советское время Лайма Вайкуле была одной из самых любимых исполнительниц в СССР. Зрители смогли в полной мере оценить и необычный внешний вид певицы, и её оригинальную манеру исполнения, и лёгкий прибалтийский акцент.
Резник и Паулс: "Мы создали Вайкуле назло Пугачевой"
Комментарии
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Марина Биченова
Кажется химия вместо рака выжгла ей мозги. А может их априори не было.
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1 д.
ИИ
Иван Иванов
В 70х её пользовали во всё 3 плэоловых органа.
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19 час.
Вадим Кузнецов
Никогда бы не подумал, что услуги этой женщины оплачиваются ТАК дорого.
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15 час.
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