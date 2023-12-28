Елена Крыгина рассказала, сколько стоит собрать косметичку с нуля

Создательница бренда многофункциональной косметики Krygina Cosmetics Елена Крыгина рассказала в интервью RTVI, какой макияж сегодня актуален, как развивается бьюти-бизнес в России и сколько сегодня стоит собрать косметичку с нуля.
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