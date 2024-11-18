📹⚡️Расчёт БПЛА-"камикадзе" "Ланцет" ("Изделие 52") осуществил поражение высокомобильной пусковой установки M142 227-мм реактивной системы залпового огня HIMARS на марше под н.
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📹⚡️Расчёт БПЛА-"камикадзе" "Ланцет" ("Изделие 52") осуществил поражение высокомобильной пусковой установки M142 227-мм реактивной системы залпового огня HIMARS на марше под н.