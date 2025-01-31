Кенозерье и «Онежское Поморье» подвели итоги года по охране природы

Государственные инспекторы национальных парков в 2024 году провели огромную работу по охране заповедных территорийОни подвели итоги своей деятельности, отметив основные происшествия и правонарушения, которые удалось пресечь.
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