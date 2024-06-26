НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

82 подписчика

Спрос на отели в Санкт-Петербурге в преддверии «Алых парусов» вырос на 20%

Интерес проявляют не только россияне, но и иностранные граждане Число бронирований номеров в отелях и гостиницах Санкт-Петербурга на даты, в которые пройдет общегородской праздник выпускников «Алые паруса», выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, заявили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований «Островок».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх