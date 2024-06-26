Спрос на отели в Санкт-Петербурге в преддверии «Алых парусов» вырос на 20%

Интерес проявляют не только россияне, но и иностранные граждане Число бронирований номеров в отелях и гостиницах Санкт-Петербурга на даты, в которые пройдет общегородской праздник выпускников «Алые паруса», выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, заявили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований «Островок».