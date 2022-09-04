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Россиян предупредили о штрафах за неправильное размещение цветов на балконе

Россиян предупредили о штрафах за неправильное размещение цветов на балконе. Сам по себе факт наличия цветов на балконе не является нарушением, рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов в интервью агентству «Прайм».

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