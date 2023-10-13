smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Жлобы . Зато проектов по отмыванию бабла под видом "все для народа" пооткрывали фуеву тучу !В правительстве е...
  • Николай Лежнин
    Сборище легетивных пидарасовПАСЕ призвала при...
  • чвсатпкьл
    Да все они врут и даже нечего читать это враньё. 😃😁😆Александр Новак з...

Из-за низкого уровня воды в Каспийском море возникли риски для судоходства

Из-за низкого уровня воды в Каспийском море возникли риски для судоходства

В Каспийском море могут произойти инциденты с судами из-за низкого уровня воды. Об этом предупредили ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх