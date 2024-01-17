Теннисистка Андреева о матче с Жабер: в первом сете я показала прекрасный теннис

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер призналась, что перед матчем очень сильно нервничала, и отметила, что ее вдохновляет манера игры ее соперницы.
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