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Более 110 сотрудников МВД Грузии пострадали за время протестов в Тбилиси

Более 110 сотрудников МВД Грузии пострадали за время протестов в Тбилиси

Запад продолжает нагнетать обстановку в Грузии после того, как на парламентских выборах в стране победили не прозападно настроенные силы, а партия «Грузинская мечта», которую на Западе считают пророссийской.

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