Михэеш - об отказе Миллера разговаривать со Спыну: «Он игнорирует всю страну»

Отказ главы «Газпрома» Алексея Миллера встретиться с вице-премьером Андреем Спыну, назначенным правительством для согласования цены поставки газа, свидетельствует об игнорировании не только правительства, но и всего населения Республики Молдова.
Отказ главы «Газпрома» Алексея Миллера встретиться с вице-премьером Андреем Спыну, назначенным правительством для согласования цены поставки газа, свидетельствует об игнорировании не только правительства, но и всего населения Республики Молдова.
Свежие комментарии