Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Л
    Пришла пора отчитаться о проделанной работе перед Ми-5 или МИ 6?Зеленский собирае...
  • Владимир Шевченко
    Выход один: ликвидировать очаг войн. До пепла и развеять над океаном.Китай обвинил США...
  • Андрей Седой
    Простое объятие м...

Михэеш - об отказе Миллера разговаривать со Спыну: «Он игнорирует всю страну»

Михэеш - об отказе Миллера разговаривать со Спыну: «Он игнорирует всю страну»

Отказ главы «Газпрома» Алексея Миллера встретиться с вице-премьером Андреем Спыну, назначенным правительством для согласования цены поставки газа, свидетельствует об игнорировании не только правительства, но и всего населения Республики Молдова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх