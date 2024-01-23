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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Гайд для новичков по Palworld: как быстро перемещаться, построить базу, прокачив...

Гайд для новичков по Palworld: как быстро перемещаться, построить базу, прокачив...

Гайд для новичков по Palworld: как быстро перемещаться, построить базу, прокачивать палов и другие советыНовый выживач с необычной механикой коллекционирования забавных существ Palworld понравился как критикам, так и геймерам, однако сама игра не так проста, как может показаться по детской стилистике и шуточной атмосфере.

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