Гайд для новичков по Palworld: как быстро перемещаться, построить базу, прокачив...

Гайд для новичков по Palworld: как быстро перемещаться, построить базу, прокачивать палов и другие советыНовый выживач с необычной механикой коллекционирования забавных существ Palworld понравился как критикам, так и геймерам, однако сама игра не так проста, как может показаться по детской стилистике и шуточной атмосфере.