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Авто - Мото - Новости

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Хотите забрать Porsche или Nissan GT-R с собой на тот свет? Есть одна компания...

В России семья автолюбителя может заказать на его день рождения торт в форме автомобиля, о котором он говорил последние десять лет, но в Китае всё иначе: автомобиль там вручают не при жизни, а после похорон.

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