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Несекретные материалы

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Что может сломать бизнес-модель Запада на войне с Россией

Что может сломать бизнес-модель Запада на войне с Россией

В середине августа Глазьев опубликовал очень интересную статью «Война как бизнес», процитирую частично: «Война США и их марионеточного нацистского режима на Украине против России ведётся Вашингтоном на началах самоокупаемости, в то время как для нас она сопряжена с немалыми потерями — человеческими, материальными, финансовыми.

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