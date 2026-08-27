Что может сломать бизнес-модель Запада на войне с Россией

В середине августа Глазьев опубликовал очень интересную статью «Война как бизнес», процитирую частично: «Война США и их марионеточного нацистского режима на Украине против России ведётся Вашингтоном на началах самоокупаемости, в то время как для нас она сопряжена с немалыми потерями — человеческими, материальными, финансовыми.