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Закон и Порядок

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«Культурное» дело Кибовского, подробности

«Культурное» дело Кибовского, подробности

Вечером 17 июля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал советника аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культуры, бывшего руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.

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Комментарии
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Александр Рожков
Какой културный чилавек - этат Кибовский. И у нас, таких културных, из хароших симей, многа...!
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