7 самых необычных глэмпингов России

Формат глэмпинга, предполагающий отдых на природе со всеми удобствами и сервисом проживания в отеле, популярен на Западе уже не первое десятилетие, а в нашей стране стал востребованным последние несколько лет.
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