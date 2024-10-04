МегаФон назвал самые популярные парки Новосибирска

Минувшее лето выдалось жарким, и сибиряки не упускали возможности провести его на воздухе. Однако даже во время прогулки для многих было важно оставаться на связи.
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