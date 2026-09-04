Во сколько обойдется растаможка товаров из Китая в 2026 году

Импорт товаров из Китая в Россию остаётся одним из самых популярных способов закупки продукции для бизнеса и личного пользования.
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