Франция, ФРГ и Польша объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией РФ

Руководитель Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что главы МИД стран Веймарского треугольника (Польша, Германия, Франция) на встрече в понедельник объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, в том числе исходящей из России.
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