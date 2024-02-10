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Франция, ФРГ и Польша объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией РФ

Франция, ФРГ и Польша объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией РФ

Руководитель Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что главы МИД стран Веймарского треугольника (Польша, Германия, Франция) на встрече в понедельник объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, в том числе исходящей из России.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Три страны, которые терпеть  не могут друг друга, о чем то там договорились, смешно.
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16 час.

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