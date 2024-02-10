Франция, ФРГ и Польша объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией РФ

Руководитель Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что главы МИД стран Веймарского треугольника (Польша, Германия, Франция) на встрече в понедельник объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, в том числе исходящей из России.