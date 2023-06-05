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«Вероятность дождей невелика»: ветреным и облачным выдастся 5 июня для петербуржцев

По словам синоптика, время от времени в небе над городом будет появляться солнце. Температура воздуха в Северной столице днем 5 июня прогреется до +17 градусов, при этом погода будет облачной с прояснениями, с порывистым западным ветром 5–10 м/с.

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