«Вероятность дождей невелика»: ветреным и облачным выдастся 5 июня для петербуржцев

По словам синоптика, время от времени в небе над городом будет появляться солнце. Температура воздуха в Северной столице днем 5 июня прогреется до +17 градусов, при этом погода будет облачной с прояснениями, с порывистым западным ветром 5–10 м/с.
По словам синоптика, время от времени в небе над городом будет появляться солнце. Температура воздуха в Северной столице днем 5 июня прогреется до +17 градусов, при этом погода будет облачной с прояснениями, с порывистым западным ветром 5–10 м/с.
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