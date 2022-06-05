Как столкновение цивилизаций на украинском плацдарме переформатирует Россию

Как бы частная спецоперация России на Украине по своему воздействию неожиданно оказалась настолько значимой, что привела к тектоническим сдвигам в мировой политике и заставила российское общество посмотреть на себя другими глазами и задуматься о смысле существования России.
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