Военное обозрение

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Как столкновение цивилизаций на украинском плацдарме переформатирует Россию

Как столкновение цивилизаций на украинском плацдарме переформатирует Россию

Как бы частная спецоперация России на Украине по своему воздействию неожиданно оказалась настолько значимой, что привела к тектоническим сдвигам в мировой политике и заставила российское общество посмотреть на себя другими глазами и задуматься о смысле существования России.

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