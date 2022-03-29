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Санкции разгружают РЖД. В компании прогнозируют снижение железнодорожного грузопотока из-за западных ограничений

Санкции разгружают РЖД. В компании прогнозируют снижение железнодорожного грузопотока из-за западных ограничений

Пакеты санкций, которые приняли в США и Европе по отношению к России из-за проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине, могут в ближайшее время отразиться на работе ОАО «Российские железные дороги».

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