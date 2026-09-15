Посла РФ вызвали в датский МИД из-за инцидента с вертолетом на Балтике

Вооруженные силы Дании заявили, что российский военный фрегат выпустил сигнальные ракеты по ее вертолету, который совершал плановую фотосъемку этого корабля в международных водах у датского порта Гедсер в Балтийском море.
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