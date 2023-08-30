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За 2022 год в Подмосковье мигрантов приехало больше, чем родилось детей в регионе

За 2022 год в Подмосковье мигрантов приехало больше, чем родилось детей в регионе

Треть переселенцев – иностранцы.За прошлый 2022 год в Московскую область прибыли 341,7 тысяч переселенцев.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Пора заканчивать с этой агрессивной оккупацией. Страна становится привлекательней. И есть чем гордиться. Но это не повод делать из страны проходной двор и кормушку для прохвостов. Сколько же можно обирать Россию? Дайте русским пожить нормально! Понять, что это их страна. А то сплошные дни культуры. От русофобства еще при большевиках охренели. От пошляков юмористов с сатириками. Уже и органы власти обрусофобились. Не друзья мы всех народов, а государство со своими интересами, вековыми традициями и величайшей культурой. И не кольцо в носу и ку-уу в присяде, а меч наш символ. А оралы и так есть из чего ковать: леопардов и бредли навалом.
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