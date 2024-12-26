Шоколадка и три апельсина. Ретроспектива празднования Нового года и Рождества в окружной столице

Наступает 2025-й, отмеряя первую четверть XXI века. По традиции последних десятилетий Салехард надевает праздничный наряд: разноцветной иллюминацией, многообразием сверкающих елей, ледовыми фигурами украшены улицы и небольшие, но уютные скверы.
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