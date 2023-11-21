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Джолион Палмер о Ферстаппене: «Называть Гран-при бардаком, а через 50 кругов распевать «Вива Лас-Вегас» в комбинезоне Элвиса… Да брось»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подверг Гран-при Лас-Вегаса жесткой критике (в частности, сообщил, что «выглядел как клоун» на церемонии открытия), что не помешало ему после победы позитивно высказаться о гонке и исполнить песню Элвиса Пресли «Да здравствует Лас-Вегас!» в тематическом комбинезоне.

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