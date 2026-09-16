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Контрафронт

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Пакистан: пять человек, в том числе полицейский, были убиты, когда неизвестные вооруженные люди...

Пакистан: пять человек, в том числе полицейский, были убиты, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь в Аранджи, район Хуздар, провинция Белуджистан, ранее в тот же день; также был похищен полицейский.

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