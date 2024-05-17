С мамой дочь не общается несколько лет, так и стоят в ушах ее слова: «Когда воспитаешь ребенка нормально, тогда и приходи с ним к нам в гости!» — Мои родители – люди довольно-таки обеспеченные, – рассказывает тридцатишестилетняя Лариса.