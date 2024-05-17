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Гражданочка

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С мамой дочь не общается несколько лет, так и стоят в ушах ее слова: «Когда воспитаешь ребенка нормально, тогда и приходи с ним к нам в гости!»

С мамой дочь не общается несколько лет, так и стоят в ушах ее слова: «Когда воспитаешь ребенка нормально, тогда и приходи с ним к нам в гости!»

С мамой дочь не общается несколько лет, так и стоят в ушах ее слова: «Когда воспитаешь ребенка нормально, тогда и приходи с ним к нам в гости!» — Мои родители – люди довольно-таки обеспеченные, – рассказывает тридцатишестилетняя Лариса.

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