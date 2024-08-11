ВСУ пытались атаковать Курскую область воздушными шарами

Сегодня около 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров.
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