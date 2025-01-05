Пошла жара: финны захватили танкер – как Путин ответит на этот вызов

Холодные воды Балтики становятся горячими, и это факт. Очевидно, что конфликт в северных морях не просто готовится внахлёст по отношению к текущему, и будет запущен в полную силу, как только затухнет война на суше – нет, всё оказалось гораздо сложнее.
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