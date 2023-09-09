Иногда, слыша возгласы отдельных недовольных о том, что Путин пробыл у власти 23 года, а в стране ничего не изменилось к лучшему, и люди живут бедно, я, выглядывая в окно и видя заставленную новыми машинами придомовую территорию, начинаю медленно закипать от негодования.
В России сейчас социализма больше, чем в СССР, но вечно недовольные… вечно недовольны и не ценят этого
Комментарии
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Юрий Кушнарев
ещё один дебил сравнивает несравнимое. Где СССР,действительно великая страна,и где Россия,среднее государство по многим показателям. Дворы,забитые б\у автохламом,как доказательство благополучия? Будь бы сейчас СССР все эти "достижения" ничего бы не стоили. Увы...
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4 час.
Марина Трянина
я дополню ваши слова... качество построенных мигрантами квартир такое низкое, что в ремонт новостройки вкладывается более 1 млн. руб....
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1 час.
Марина Трянина
Очень даже зависит: освещение, коммунальные услуги, работа холодильников это только в магазинах, теперь склады - освещение, холодильники, коммунальные услуги, теперь транспорт - освещение, коммунальные услуги в гаражах, в ремонтах тоже есть расходы на энергоносители, в гсм тоже есть расходы на энергоносители, наконец, сами продукты - в отпускной цене с предприятия или производителя цена на энергоносители составляет не менее 40%....
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1 час.
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