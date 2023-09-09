В России сейчас социализма больше, чем в СССР, но вечно недовольные… вечно недовольны и не ценят этого

ещё один дебил сравнивает несравнимое. Где СССР,действительно великая страна,и где Россия,среднее государство по многим показателям. Дворы,забитые б\у автохламом,как доказательство благополучия? Будь бы сейчас СССР все эти "достижения" ничего бы не стоили. Увы...

Марина Трянина

Очень даже зависит: освещение, коммунальные услуги, работа холодильников это только в магазинах, теперь склады - освещение, холодильники, коммунальные услуги, теперь транспорт - освещение, коммунальные услуги в гаражах, в ремонтах тоже есть расходы на энергоносители, в гсм тоже есть расходы на энергоносители, наконец, сами продукты - в отпускной цене с предприятия или производителя цена на энергоносители составляет не менее 40%....