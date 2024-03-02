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Сток — дело тонкое: готовы ли региональные власти выполнить поручение президента по очистке рек?

Перед Павлом Малковым и его командой стоит задача выявить наиболее загрязненные речные участки, определить конкретных виновников сброса и заставить владельцев вредных производств перейти на безопасный цикл.

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