Ты уже пожил свое - иди на фронт

"Расстреляют своих же": жители Львова напуганы мобилизацией душевнобольных в ВСУ Шизофреников обещают отправить на ремонтные работы, но окажутся они в войсках В интернете появилась информация о том, кем могут служить в украинской армии люди с психическими отклонениями.