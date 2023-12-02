Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Да за димона вряд ли кто в здравом уме будет голосовать..."Их выселять надо...
  • Silver Kont
    Отвечайте за себя лично, многие за педросов принципиально не голосуют...."Их выселять надо...
  • Лора Лора
    Настоящая Дурная Малообразованная Еврожопия !!!!!!!!!!!!!!А кушать хочется ...

Ты уже пожил свое - иди на фронт

Ты уже пожил свое - иди на фронт

"Расстреляют своих же": жители Львова напуганы мобилизацией душевнобольных в ВСУ Шизофреников обещают отправить на ремонтные работы, но окажутся они в войсках   В интернете появилась информация о том, кем могут служить в украинской армии люди с психическими отклонениями.

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