Русская весна
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Русская весна

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Физика, химия, география и мировая история станут необязательными в украинских школах

Физика, химия, география и мировая история станут необязательными в украинских школах

Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Совсем ЕБАНУЛИСЬ .....
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