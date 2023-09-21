Военное обозрение

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Сенат США утвердил новым председателем Комитета начальников штабов генерала Брауна

Сенат США утвердил новым председателем Комитета начальников штабов генерала Брауна

Новым главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США станет генерал Чарльз Браун. Американские сенаторы подавляющим большинством голосов поддержали именно его кандидатуру, когда решался вопрос о преемнике действующего главы ОКНШ генерала Марка Милли, который уходит в отставку с 1 октября текущего года.

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Модест
Белые вояки в пиндосии закончились? Скоро одни негры будут управлять некогда великим государством. Хай живэ афроамерика! Усэ будэ бантустан!
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