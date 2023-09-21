Сенат США утвердил новым председателем Комитета начальников штабов генерала Брауна

Новым главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США станет генерал Чарльз Браун. Американские сенаторы подавляющим большинством голосов поддержали именно его кандидатуру, когда решался вопрос о преемнике действующего главы ОКНШ генерала Марка Милли, который уходит в отставку с 1 октября текущего года.
Популярные статьи
- МО: ВС России нанесли групповой удар по местам хранения западных боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиоэлектронной разведки ВСУ
- ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника в Сумской, Черниговской и других областях Украины
- Власти Крыма выставляют на аукцион национализированную квартиру Зеленского в Ялте
Свежие комментарии