Сенат США утвердил новым председателем Комитета начальников штабов генерала Брауна

Новым главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США станет генерал Чарльз Браун. Американские сенаторы подавляющим большинством голосов поддержали именно его кандидатуру, когда решался вопрос о преемнике действующего главы ОКНШ генерала Марка Милли, который уходит в отставку с 1 октября текущего года.