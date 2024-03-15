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Любимый Сочи

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Турьев Хутор провёл общественные слушания по оценке воздействия на окружающую

Турьев Хутор провёл общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду во время строительства канатной дороги в горах Сочи Мы об этих слушаниях узнали постфактум, но может кто-то из Вас был в курсе? Как они обосновали, что канатка на месте наших бесценных лесов и гор в Нацпарке это отличная идея? Четырёх курортов (Роза, Поляна, Альпика, Лаура) недостаточно для нас? Может давайте сразу проведём слушания так, чтобы канатки появились вообще везде? И отелей, настроим отелей как можно больше, чтобы с моря и с самолёта наконец-то вообще не было видно лесов, а только канатки и отели.

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