WhatsApp может заблокировать вход на старых смартфонах — пропустить требование не получится

Потребуется обновить Android или iOS WhatsApp начал распространять на Android и iOS новое ограничение, которое может лишить пользователей старых смартфонов возможности войти в учетную запись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым