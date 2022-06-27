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Компания «Биннофарм Групп» активно расширяет продуктовый портфель

Компания «Биннофарм Групп» активно расширяет продуктовый портфель

В первом полугодии 2022 года фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») получила 9 регистрационных удостоверений на лекарственные средства в категориях антибиотиков, диуретиков, гемостатических и других препаратов.

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