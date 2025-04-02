Покажи северный характер — стань участником Арктических экстремальных игр

5 и 6 апреля в Ноябрьске пройдет «Северный характер. Зима» — первый этап регионального проекта. Выбрать можно категорию «Профи» или «Любитель» В программе — зимняя полоса препятствий, которую участники смогут преодолеть как в командном, так и в личном зачёте.