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Покажи северный характер — стань участником Арктических экстремальных игр

Покажи северный характер — стань участником Арктических экстремальных игр

5 и 6 апреля в Ноябрьске пройдет «Северный характер. Зима» — первый этап регионального проекта. Выбрать можно категорию «Профи» или «Любитель» В программе — зимняя полоса препятствий, которую участники смогут преодолеть как в командном, так и в личном зачёте.

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