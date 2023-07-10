«Квартал 95» снял фильм о поездке укро-президента на «непотопляемый» авианосец Украины Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) УкроСМИ дружно сообщили, что недобонапарт на пятисотый день конфликта якобы записал видео на острове Змеиный, куда опять-таки, по вызывающей сомнение информации, он добрался на катерах вместе с руководителем офиса президента Ермаком и даже главой ГУР Будановым, которого самостийная телеграм-тусовка давно уже похоронила.
Вся правда о битве за Змеиный: Из всех, кто штурмовал остров, выжил только Зеленский
Комментарии
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Алекс Архипов
В бессильной злобе? Почему не отбомбились? Или зелен виноград?
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19 час.
Балу -
А почему бы им не снять ролик-эпопею "Зеля на Луне"?... Или сразу уж на Марсе...
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15 час.
Житель Империи
Тут намедни понадобилось зайти в FB, пообщаться с друзьями по одной популярной игре. Ну и в ленту заглянул. Попались на глаза коменты укродебилов на одно видео…, такую «жесть» снимать- это надо иметь бурную фантазию, которой в 95-м квартале в избытке. Там и сюжеты с Путиным и со злобными «русскими окупантами», расстреливающими несчастных украинцев целыми семьями вместе с грудными детьми. Пропаганда делает своё дело, вот поэтому в интернете так много укродебилов оболваненых такой пропагандой.
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