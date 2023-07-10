Вся правда о битве за Змеиный: Из всех, кто штурмовал остров, выжил только Зеленский

А почему бы им не снять ролик-эпопею "Зеля на Луне"?... Или сразу уж на Марсе...

Житель Империи

Тут намедни понадобилось зайти в FB, пообщаться с друзьями по одной популярной игре. Ну и в ленту заглянул. Попались на глаза коменты укродебилов на одно видео…, такую «жесть» снимать- это надо иметь бурную фантазию, которой в 95-м квартале в избытке. Там и сюжеты с Путиным и со злобными «русскими окупантами», расстреливающими несчастных украинцев целыми семьями вместе с грудными детьми. Пропаганда делает своё дело, вот поэтому в интернете так много укродебилов оболваненых такой пропагандой.