Мельницы Бога мелют не спеша...

Вера смелых

Ну, если уж цитировать, то про жернова Господни.. ))) А насчёт Дегтяревой - плохо, что эту грязную п.зду задержали всего лишь за пьяную езду... Вот ждём, когда всю хохлосрань, от Подляки до Грубника, от Ебилы до "двух майоров", выпнут из России за весь тот вред, что принесли их поганые мозги и языки.