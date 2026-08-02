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Мельницы Бога мелют не спеша...

Мельницы  Господни  мелют  медленно, но верно  -  недавно   задержали, арестовали а потом   отправили  на обследование  в  институт Сербского   лоера  Илюшку Ремесло, а  намедни на  11  дней арестовали   хабалку  Машку Дегтереву.

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Комментарии
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Вера смелых
Ну, если уж цитировать, то про жернова Господни.. )))     А насчёт Дегтяревой - плохо, что эту грязную п.зду  задержали всего лишь за пьяную езду...       Вот ждём, когда всю хохлосрань, от Подляки до Грубника, от Ебилы до &quot;двух майоров&quot;,   выпнут из России за  весь тот вред, что принесли их поганые мозги и языки.
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