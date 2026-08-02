Мельницы Господни мелют медленно, но верно - недавно задержали, арестовали а потом отправили на обследование в институт Сербского лоера Илюшку Ремесло, а намедни на 11 дней арестовали хабалку Машку Дегтереву.
Мельницы Бога мелют не спеша...
Комментарии
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Вера смелых
Ну, если уж цитировать, то про жернова Господни.. ))) А насчёт Дегтяревой - плохо, что эту грязную п.зду задержали всего лишь за пьяную езду... Вот ждём, когда всю хохлосрань, от Подляки до Грубника, от Ебилы до "двух майоров", выпнут из России за весь тот вред, что принесли их поганые мозги и языки.
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