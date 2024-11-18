В России предложили рассмотреть ядерный удар в ответ на решение Вашингтона

России следует рассмотреть возможность нанесения демонстрационного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ.
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