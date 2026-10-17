Разыгрывающий « Сан-Антонио » Де’Аарон Фокс отреагировал на дискуссии в прессе и соцсетях касательно его предполагаемой борьбы за место в стартовом составе с молодым защитником Диланом Харпером , а также обкатки схемы с тремя «маленькими» в основе.