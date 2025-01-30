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Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности

Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) немедленно провести проверку авиационной безопасности в США, сообщает пресс-пул Белого дома, передает РИА Новости.

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