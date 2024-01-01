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Сергей Соседов унизил Алексея Гомана после выступления на шоу «Суперстар»

Сергей Соседов унизил Алексея Гомана после выступления на шоу «Суперстар»

В последнем эпизоде шоу «Суперстар!» произошла ссора между певцом Алексеем Гоманом и критиком Сергеем Соседовым.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Гомон отличный парень с прекрасным голосом. Соседов, скорее всего грамотный, но больной человек. Думаю, он сам не всегда знает, что скажет в следующий момент.
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4 час.
Николай Кузнецов
Несмотря на то, что Соседов спец и имеет право на свое мнение, он его излагает довольно пристрастно и частенько в довольно унизительной форме. Его пристрастия в сексуальной сфере накладывают часто отпечаток на его суждения
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4 час.
SY
Svetlana Yamashkina
вообще-то хамить в адрес Гомана первым стал именно Соседов, Гомана он просто уже достал ,как и многих зрителей. А Гоман певец.
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56 мин.

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