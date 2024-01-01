Сергей Соседов унизил Алексея Гомана после выступления на шоу «Суперстар»

Надежда Белугина Гомон отличный парень с прекрасным голосом. Соседов, скорее всего грамотный, но больной человек. Думаю, он сам не всегда знает, что скажет в следующий момент.

Николай Кузнецов Несмотря на то, что Соседов спец и имеет право на свое мнение, он его излагает довольно пристрастно и частенько в довольно унизительной форме. Его пристрастия в сексуальной сфере накладывают часто отпечаток на его суждения