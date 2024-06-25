Программист уральского завода отдал мошенникам около двух миллионов рублей

В Екатеринбурге 36-летний программист стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками “Госуслуг” и “кибербезопасности банка” и убедили его взять несколько кредитов для “спасения” своих средств, сообщили в пресс-службе Пострадавший обратился в отдел полиции и рассказал, что с ним связался незнакомый человек, представившийся сотрудником “Госуслуг” и объяснивший, что на него пытаются оформить кредиты мошенники.