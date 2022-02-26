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Дубай (ATP). Финал. Рублев сыграет с Веселы

Андрей Рублев сыграет с Иржи Веселы в финале турнира в Дубае. Cетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 21 – 26 февраля 2022 ATP 500 Призовой фонд – 2 794 840 долларов Открытые корты, хард Финал Иржи Веселы (Чехия)  Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 26 февраля, 18.

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