Живет в Швейцарии, женат на “металлургической принцессе”: редкое фото старшего сына Валерии Артемия от Александра Шульгина попало в Сеть

Знаменитая певица Валерия вновь порадовала поклонников. На этот раз эффектная блондинка появилась на публике не только в компании мужа-продюсера, но и старшего сына Артемия, который долгое время живет и работает в Швейцарии.
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