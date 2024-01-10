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Живет в Швейцарии, женат на “металлургической принцессе”: редкое фото старшего сына Валерии Артемия от Александра Шульгина попало в Сеть

Живет в Швейцарии, женат на “металлургической принцессе”: редкое фото старшего сына Валерии Артемия от Александра Шульгина попало в Сеть

Знаменитая певица Валерия вновь порадовала поклонников. На этот раз эффектная блондинка появилась на публике не только в компании мужа-продюсера, но и старшего сына Артемия, который долгое время живет и работает в Швейцарии.

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Комментарии
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Валерий Василенко
Кто бы сомневался, что детки живут не в России. Уже молчала бы в тряпочку, мочалка.
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